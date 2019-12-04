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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Марафоны и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020 пройдут в Саппоро

13:32

Международный олимпийский комитет, Международная ассоциация легкоатлетических федерации и оргкомитет Олимпиады-2020 подтвердили, что марафоны и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпийских играх 2020 года будут проведены в Саппоро. На этом переносе настаивал МОК, поскольку там опасались, что в Токио в это время будет слишком жарко, что опасно для здоровья спортсменов и зрителей. Власти столицы Японии категорически отказывались от переноса, поэтому на переговоры с ними отправился глава координационной комиссии МОК Джон Коутс, которому удалось убедить администрацию Токио пойти навстречу.

Соревнования в Сапорро:

6 августа. Спортивная ходьба. Мужчины. 20 км

7 августа. Спортивная ходьба. Мужчины. 50 км

7 августа. Спортивная ходьба. Женщины. 20 км

8 августа. Марафон. Женщины

9 августа. Марафон. Мужчины

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