Марафоны и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020 пройдут в Саппоро
Международный олимпийский комитет, Международная ассоциация легкоатлетических федерации и оргкомитет Олимпиады-2020 подтвердили, что марафоны и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпийских играх 2020 года будут проведены в Саппоро. На этом переносе настаивал МОК, поскольку там опасались, что в Токио в это время будет слишком жарко, что опасно для здоровья спортсменов и зрителей. Власти столицы Японии категорически отказывались от переноса, поэтому на переговоры с ними отправился глава координационной комиссии МОК Джон Коутс, которому удалось убедить администрацию Токио пойти навстречу.
Соревнования в Сапорро:
6 августа. Спортивная ходьба. Мужчины. 20 км
7 августа. Спортивная ходьба. Мужчины. 50 км
7 августа. Спортивная ходьба. Женщины. 20 км
8 августа. Марафон. Женщины
9 августа. Марафон. Мужчины