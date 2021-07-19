Малком прибыл в расположение олимпийской сборной Бразилии

Нападающий «Зенита» Малком в понедельник,19 июля прилетел в Японию и присоединился к олимпийской сборной Бразилии, сообщает Twitter Бразильской конфедерации футбола.

MALCOM NA ?REA! Atacante chegou ao Jap?o nesta segunda-feira e se juntou ao grupo que vai defender o Brasil nos Jogos Ol?mpicos. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/0Z6XLaWAWf — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 19, 2021

Малком отправился на Олимпийские игры в Токио после того, как сыграл за «Зенит» в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0).

Сборная Бразилии попала в группу D, где ее соперниками стали команды Германии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аварии. Стартовый матч на Олимпиаде бразильцы проведут 22 июля и сыграют против немцев.