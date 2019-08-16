Мадуро сообщил, что Россия и Китай предложили помощь в подготовке атлетов Венесуэлы к Играм-2020

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Россия и Китай предложили его стране помощь в подготовке спорстменов к Олимпиаде-2020. Игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

— Китай и Россия предложили нам помощь на научном и технологическом уровне, который у них есть. Посмотрите, примем ли мы ее, — цитирует «РИА Новости» Мадуро. — Я уверен, что мы добьемся самого лучшего участия в играх в Токио за всю историю Олимпийских игр. Только прошу вас о максимуме усилий, ваши семьи — о максимальной поддержке, а от нашего правительства прошу наивысшей эффективности и быть всегда на вашей стороне при любых обстоятельствах.