Лукашенко пригласил Путина на II Европейские игры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил Президента России Владимира Путина посетить вторые Европейские игры.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, главы государств также обсудили участие в предстоящих соревнованиях российских спортсменов. II Европейские игры пройдут в Минске в период с 21 по 30 июня.
В Играх примут участие около 4 тысяч спортсменов. Всего же на турнире будет представлено 15 видов спорта, где 10 из них станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Дополнительная информация
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/zasedanie-soveta-glav-gosudarstv-shanxajskoj-organizatsii-sotrudnichestva-21300/
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