Лукашенко пригласил Путина на II Европейские игры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил Президента России Владимира Путина посетить вторые Европейские игры.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, главы государств также обсудили участие в предстоящих соревнованиях российских спортсменов. II Европейские игры пройдут в Минске в период с 21 по 30 июня.

В Играх примут участие около 4 тысяч спортсменов. Всего же на турнире будет представлено 15 видов спорта, где 10 из них станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.