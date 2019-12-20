Легкоатлеты Украины могут пропустить Олимпиаду-2020 из-за низкого финансирования со стороны государства

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул сообщил, что украинские спортсмены могут пропустить Олимпиаду-2020 из-за низкого финансирования со стороны государства.

— Есть такой риск, — цитирует Гоцула «Диалог.UA». — Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить ее в январе-феврале. А процесс подготовки к таким крупным соревнованиям — это как доменная печь, если ее «затушить», то потом понадобятся годы, чтобы ее заново запустить.

На заседании министерства мы спросили, в чем проблема, почему до сих пор нет поступлений, которые должны быть еще в начале месяца. Нам ответили заместитель главы Министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Шумилин и директор Департамента экономики и финансов Юрий Музыка. Ответ нас просто ошарашил: «Вы знаете, у нас есть проблемы, поэтому этих денег, скорее всего, и не будет».