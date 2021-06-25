Легкоатлетка Палкина надеется получить нейтральный статус перед Олимпиадой в Токио

Российская легкоатлетка Софья Палкина заявила, что надеется получить нейтральный статус до Олимпиады в Токио (Япония).

«Уже давно подала на нейтральный статус, 22 апреля. Конечно, настораживает, что нет ответа, потому что все года давали, а в этот раз меня не было ни в первом, ни во втором списке легкоатлетов. Надежда есть, она всегда будет, но пока не придет подтверждение, ничего не могу сказать. У меня даже друзья из-за рубежа спрашивают: «Ты же поедешь на Олимпиаду? У тебя же есть олимпийский норматив». А я не знаю, потому что от меня ничего не зависит. Это очень страшно и на самом деле грустно. Последний год психологически самый сложный был для меня — есть норматив, а я ничего не могу сделать», — приводит ТАСС слова Палкиной.

Палкина является победительницей молодежного чемпионата Европы в метании молота. Спортсменка завоевала золото на чемпионате России в Чебоксахар, который проходит с 23 по 27 июня.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены допускаются на соревнования в нейтральном статусе.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных стартах количество участвующих нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.