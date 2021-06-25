Легкоатлетка Конева предложила ВФЛА провести альтернативные соревнования вместо Олимпиады

Российская легкоатлетка Екатерина Конева предложила Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) провести альтернативные соревнования во время Олимпиады в Токио (Япония).

«У нас есть элита из 10 человек, я не буду называть их фамилии. Меня это гнетет, и очень обидно, что забывают про других спортсменов, почему они туда не вхожи. Это вопрос к нашей федерации, почему так все происходит. Если на Олимпиаду поедет десятка, то остальным что делать? Проведите тогда для нас альтернативные старты, чтобы они приравнивались к Олимпийским играм. Ищите спонсоров, ведь это не так сложно сделать, нужно подарить людям надежду и праздник, почему это, к сожалению, не делается», — приводит ТАСС слова Коневой.

Спортсменка заявила, что многие российские легкоатлеты недовольны ситуацией.

«Зачем приглашать нас тогда сейчас, проводите для этих десятерых человек тогда соревнования, а с нами зачем устраивать шоу? Мы пешки в этой игре? Как можно заканчивать сезон уже в июне? К любому подойди, и все будут недовольны, но некоторые боятся подойти и задать вопросы, а я подхожу. Когда на открытие чемпионата России приезжал министр спорта Олег Матыцин, было здесь, в Чебоксарах, собрание. Туда пошли избранные, а у меня был ряд вопросов от всех других «ущербных» спортсменов, кто вне десятки. Но меня туда, к сожалению, не позвали», — добавила Конева.

Для участия в Олимпиаде российские легкоатлеты должны получить нейтральный статус. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) определила для россиян квоту в 10 спортсменов. 28 июня тренерский штаб сборной России должен назвать имена 10 легкоатлетов, которые примут участие в Играх в Токио.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.