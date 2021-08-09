Лавров заявил, что Олимпийским играм нужны «чистые» тренеры и судьи

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Олимпийские игры нуждаются не только в «чистых» спортсменах, но и в «чистых» тренерах и судьях, что продемонстрировали соревнования по художественной гимнастике.

«Примешивается чувство горечи за Олимпийское движение, в котором появляются люди, продвигающие далекие от спорта цели и подрывающие принцип честной борьбы. Мы говорим про «чистых» спортсменов. Все спортсмены российской сборной на этой Олимпиаде были «чистыми». Но нам еще нужны «чистые» тренеры и судьи. Соревнования по художественной гимнастике подтвердили это со всей четкостью», — цитирует Лаврова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что преобладающим чувством по итогам Олимпиады является восторг.

«Ощущение гордости за страну, достойнейшим образом представленную этими молодыми людьми, их тренерами, массажистами, врачами. Всеми, кто обеспечивал им надлежащую форму, которой блеснули наши спортсмены, несмотря на очевидные проявления предвзятости. Таких случаев не так много, но они были абсолютно откровенными», — поделился Лавров своими впечатлениями от завершившихся игр.

Олимпийские игры в Токио завершились 8 августа. Россияне заняли пятое место в медальном зачете Олимпиады. В активе российской команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.