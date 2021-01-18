Ласицкене высказалась против использования «Катюши» вместо гимна России на Олимпиаде

Действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что негативно относится к использованию «Катюши» вместо гимна России на Олимпийских играх. По ее мнению, песня имеет другой, не связанный со спортом, смысл.

«Отношусь к использованию «Катюши» отрицательно. «Катюша» — это великая песня, о великом героизме советского народа, это несравнимо со спортом, который по большому счету является шоу. Поэтому я считаю, что нельзя этого делать. У «Катюши» есть свое предназначение, свой смысл и значение, которое каждый россиянин знает, и пользоваться этой песней в данной ситуации, я считаю, неправильно», — сказала Ласицкене ТАСС.

Спортсменка добавила, что вопрос гимна не является самым главным в настоящее время в связи с большим количеством других проблем в российском спорте.

Исполком ОКР на своем ближайшем заседании должен рассмотреть предложение комиссии спортсменов. Министр спорта РФ Олег Матыцин, в свою очередь, поддержал ее инициативу.