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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Ласицкене высказалась против использования «Катюши» вместо гимна России на Олимпиаде

17:26
Мария Ласицкене. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мария Ласицкене. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что негативно относится к использованию «Катюши» вместо гимна России на Олимпийских играх. По ее мнению, песня имеет другой, не связанный со спортом, смысл.

«Отношусь к использованию «Катюши» отрицательно. «Катюша» — это великая песня, о великом героизме советского народа, это несравнимо со спортом, который по большому счету является шоу. Поэтому я считаю, что нельзя этого делать. У «Катюши» есть свое предназначение, свой смысл и значение, которое каждый россиянин знает, и пользоваться этой песней в данной ситуации, я считаю, неправильно», — сказала Ласицкене ТАСС.

Спортсменка добавила, что вопрос гимна не является самым главным в настоящее время в связи с большим количеством других проблем в российском спорте.

Исполком ОКР на своем ближайшем заседании должен рассмотреть предложение комиссии спортсменов. Министр спорта РФ Олег Матыцин, в свою очередь, поддержал ее инициативу.

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