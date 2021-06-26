Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене войдет в сборную России для участия в Олимпийских играх в Токио, заявила исполняющая обязанности главы Всероссиййской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

«Маша Ласицкене поедет на Олимпиаду. Это наш флагман. В какой-то степени благодаря ей мы выбили эти десять мест. Она будет на Олимпиаде. В начале сезона она была не в том состоянии, но сейчас она входит в спортивную форму. Я думаю, на Олимпийских играх она будет в наилучшей форме», — цитирует Привалову РИА Новости.

Ласицкене из-за травмы пропускает проходящий на этой неделе чемпионат России по легкой атлетике в Чебоксарах. На Олимпиаду в Токио смогут поехать только десять российских легкоатлетов в нейтральном статусе, их определит специально созданная рабочая группа.