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Допинг

Ласицкене войдет в сборную России для участия в Олимпийских играх в Токио

22:12
Мария Ласицкене. Фото Reuters
Мария Ласицкене. Фото Reuters
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Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене войдет в сборную России для участия в Олимпийских играх в Токио, заявила исполняющая обязанности главы Всероссиййской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

«Маша Ласицкене поедет на Олимпиаду. Это наш флагман. В какой-то степени благодаря ей мы выбили эти десять мест. Она будет на Олимпиаде. В начале сезона она была не в том состоянии, но сейчас она входит в спортивную форму. Я думаю, на Олимпийских играх она будет в наилучшей форме», — цитирует Привалову РИА Новости.

Ласицкене из-за травмы пропускает проходящий на этой неделе чемпионат России по легкой атлетике в Чебоксарах. На Олимпиаду в Токио смогут поехать только десять российских легкоатлетов в нейтральном статусе, их определит специально созданная рабочая группа.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210626/lasitskene-1738760480.html

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