Ласицкене и Клишина не выступят на чемпионате России в Чебоксарах

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и обладательница серебряной медали мирового первенства 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина не выступят на предолимпийском чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.

«Мария Ласицкене и Дарья Клишина пропустят чемпионат России в Чебоксарах. Мария продолжает набирать форму после небольшой травмы ноги, полученной в мае, а Клишина сейчас тренируется в США. Дарья с тренером приняли решение не подвергать себя опасности из-за COVID-19, связанной с длинным перелетом с тремя стыковками, а выступить после чемпионата США на внутренних стартах. Дело в том, что на национальный отбор США не допускаются иностранные спортсмены и во время его проведения не проводятся другие соревнования», – приводит слова пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Аллы Глущенко ТАСС.

Чемпионат России пройдет с 23 по 27 июня, по окончанию которого 10 легкоатлетов получат право выступить на Олимпийских играх в Токио.

Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 23 июля по 8 августа.