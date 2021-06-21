Олимпиада
Токио-2020
Новости
Календарь Медальный зачет
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Ласицкене и Клишина не выступят на чемпионате России в Чебоксарах

12:24
Теги:

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и обладательница серебряной медали мирового первенства 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина не выступят на предолимпийском чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.

«Мария Ласицкене и Дарья Клишина пропустят чемпионат России в Чебоксарах. Мария продолжает набирать форму после небольшой травмы ноги, полученной в мае, а Клишина сейчас тренируется в США. Дарья с тренером приняли решение не подвергать себя опасности из-за COVID-19, связанной с длинным перелетом с тремя стыковками, а выступить после чемпионата США на внутренних стартах. Дело в том, что на национальный отбор США не допускаются иностранные спортсмены и во время его проведения не проводятся другие соревнования», – приводит слова пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Аллы Глущенко ТАСС.

Чемпионат России пройдет с 23 по 27 июня, по окончанию которого 10 легкоатлетов получат право выступить на Олимпийских играх в Токио.

Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11704283

Читайте также

Россия — Дания: прогноз Рината Дасаева на матч Евро-2020
Почему в Ялте затопило крокодиляриум
"Прыгнул головой вперед": парень погиб, ныряя в озеро в Ленобласти
Песков заявил о «плохих тенденциях» по ситуации с COVID-19 в России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд