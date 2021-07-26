Кудерметова: «Если допустишь ошибку, медалей тебе не видать»
10:33
Российская теннисистка Вероника Кудерметова, в паре с Еленой Весниной вышедшая в следующий раунд парного турнира на Олимпиаде в Токио, отметила, что нацелена на медали.
В следующем раунде россиянки встретятся с Людмилой и Надеждой Киченок с Украины.
— Что скажете про украинскую пару, с которой вам предстоит играть? Принципиальная игра?
— Тут каждая игра важна. Если допустишь ошибку, медалей тебе не видать. Мы настраиваемся на эту игру и постараемся сделать все для победы.
— Приехали только за медалями?
— Конечно!
— На этих играх ко всем сложностям добавляются еще и условия. После этой Олимпиады уже ничего не будет страшно?
— Сегодня погодные условия были вообще шикарные. Погода пошла на спад. Первые дни было очень тяжело, сейчас уже полегче.
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