Кудерметова: «Если допустишь ошибку, медалей тебе не видать»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, в паре с Еленой Весниной вышедшая в следующий раунд парного турнира на Олимпиаде в Токио, отметила, что нацелена на медали.

В следующем раунде россиянки встретятся с Людмилой и Надеждой Киченок с Украины.

— Что скажете про украинскую пару, с которой вам предстоит играть? Принципиальная игра?

— Тут каждая игра важна. Если допустишь ошибку, медалей тебе не видать. Мы настраиваемся на эту игру и постараемся сделать все для победы.

— Приехали только за медалями?

— Конечно!

— На этих играх ко всем сложностям добавляются еще и условия. После этой Олимпиады уже ничего не будет страшно?

— Сегодня погодные условия были вообще шикарные. Погода пошла на спад. Первые дни было очень тяжело, сейчас уже полегче.