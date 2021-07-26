Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Кудерметова: «Если допустишь ошибку, медалей тебе не видать»

10:33
Теги:

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, в паре с Еленой Весниной вышедшая в следующий раунд парного турнира на Олимпиаде в Токио, отметила, что нацелена на медали.

В следующем раунде россиянки встретятся с Людмилой и Надеждой Киченок с Украины.

— Что скажете про украинскую пару, с которой вам предстоит играть? Принципиальная игра?

— Тут каждая игра важна. Если допустишь ошибку, медалей тебе не видать. Мы настраиваемся на эту игру и постараемся сделать все для победы.

— Приехали только за медалями?

— Конечно!

— На этих играх ко всем сложностям добавляются еще и условия. После этой Олимпиады уже ничего не будет страшно?

— Сегодня погодные условия были вообще шикарные. Погода пошла на спад. Первые дни было очень тяжело, сейчас уже полегче.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Читайте также

Волейбол Россия — США на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию матча мужского турнира Игр
Вирусолог объяснил сложность лечения «дельта»-штамма коронавируса
Предсмертные видео с основателем Ласкового мая из больницы
Сосед заявил о странных отношениях убитых жены и сына адмирала ВМФ
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд