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Кубанским призерам и участникам Олимпиады в Токио выплатят от 350 тысяч до 2 миллионов рублей

15:37
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что кубанские призеры и участники Олимпиады в Токио получат выплаты от правительства.

«Серебряные призеры получат по 2 миллионов рублей, бронзовые — 1,5 миллионов рублей, занявшие с четвертого по восьмое место — по 750 тысяч рублей, участники — по 350 тысяч рублей», — приводит ТАСС слова Кондратьева.

От Краснодарского края в Олимпиаде участвовали 20 спортсменов, которые заработали 7 медалей — 6 серебряных и 1 бронзовую — по итогам соревнований в Японии. Серебряные медали заработали Елена Орябинская (академическая гребля), Елена Веснина (теннис, микст), Муслим Гаджимагомедов (бокс), Алиса Тищенко (художественная гимнастика, групповое многоборье), Виктория Калинина и Анна Сень (гандбол). Бронзовая медаль у Сергея Семенова (борьба).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12105303

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Иван Торопцев все материалы автора

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