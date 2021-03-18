Креативный директор ОИ в Токио подал в отставку из-за скандала вокруг его идеи

Креативный директор церемоний открытия и закрытия летней Олимпиады-2020 в Токио Хироси Сасаки ушел в отставку после скандала вокруг его идеи об участии в церемонии открытия игр комедийной актрисы в образе свиньи.

Сасаки предложил, чтобы во время церемонии известная в Японии комедийная актриса с пышными формами Наоми Ватанабе спустилась на стадион в костюме свиньи под именем Olympig — «олимпийская свинья», обыграв слова «Олимпиада» и «свинья» на английском языке.

По информации The Guardian, Ватанабе, которая много лет пропагандирует бодипозитив в японском шоу-бизнесе, была шокирована и расстроена этим предложением.

Позже Сасаки принес извинения актрисе и заявил, что подал в отставку со своего поста креативного директора.

«Моя идея оказалась очень обидной для Наоми. Такого нельзя простить. Я очень сожалею и приношу извинения от всего сердца как ей, так и тем людям, которых тоже задели мои слова», — цитирует The Guardian Сасаки.

В феврале из-за сексистского скандала в отставку также подал глава оргкомитета Токио-2020 Йосиро Мори.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.