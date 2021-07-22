Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на отделение Крыма от Украины на карте на официальном сайте Олимпиады.

«МОК сделал все правильно. Крым — российский, тут даже нечего обсуждать. Крымчане сделали международное заявление, теперь на каждом турнире этот город будет представлен как российский. Это политические вещи, которые не должны относиться к спорту. Надеюсь, что наши спортсмены не обращают на это внимание, а уверенно готовятся к соревнованиям», — сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.