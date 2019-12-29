Косторная не против выступить на Олимпиаде в конном спорте

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о своем увлечении конным спортом. Она отметила, что не против выступить на Олимпиаде в этом виде.

— Сейчас я пока этим не занимаюсь, все-таки серьезные соревнования идут, не дай бог что случится, все-таки это опасно, — цитируют спортсменку «РИА Новости». — А вот летом, когда много свободного времени, да. Когда летали на отдых, специально выбирали отель, где есть конюшня. И у тети моей есть лошадь, я в любое время могу позвонить ей, спросить, можно ли приехать. Она проинструктирует, где что лежит, я соберу коня — и вперед! Я занимаюсь выездкой и конкуром. Конкур я только пробую, выездкой больше, потому что это азы. Это как в фигурном катании — сначала скольжение, а потом прыжки. Думаю ли я о том, чтобы выступить на Олимпиаде в конном спорте? Да, почему нет?

На чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в Красноярске, Косторная заняла второе место в соревнованиях одиночниц.