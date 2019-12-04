Корея на Игры в Токио привезет свою еду и детекторы радиации

Олимпийский комитет Кореи планирует закупить детекторы радиации для участников Игр-2020 в Токио, сообщает Reuters. Также корейцы планируют привезти в Японию свою еду. В Корее опасаются, что местная еда может быть заражена ядерной катастрофой Фукусимы в 2011 году.

Олимпийский комитет планирует отправить пасту из красного перца — ключевого ингредиента корейских блюд, а также ряд других продкутов. Кроме того, он будет проверять радиацию в мясе и овощах, которые можно приобрести только на месте из-за строгих карантинных правил.

Корея планирует организовать местные корейские рестораны для приготовления блюд спортсменам.

Ранее Япония выпускала отчет, свидетельствующий, что опасности заражения радиацией Фукусимы нет, многие страны сняли ограничения на японские продукты питания.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.