Коракаки станет первой женщиной, которая начнет эстафету олимпийского огня

Впервые в истории женщина станет первым факелоносцем в эстафете олимпийского огня, информирует агентство Kyodo. Ей станет олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки.

Церемония зажжения огня Игр-2020 пройдет 12 марта в греческой Олимпии. Завершится эстафета олимпийского огня 24 июля в Токио, во время церемонии открытия летних Олимпийских игр.

У Коракаки есть также бронзовая медаль Олимпиады-2016, а также золото чемпионата мира 2018 года и серебро чемпионата Европы-2019.