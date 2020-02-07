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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Коракаки станет первой женщиной, которая начнет эстафету олимпийского огня

17:37

Впервые в истории женщина станет первым факелоносцем в эстафете олимпийского огня, информирует агентство Kyodo. Ей станет олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки.

Церемония зажжения огня Игр-2020 пройдет 12 марта в греческой Олимпии. Завершится эстафета олимпийского огня 24 июля в Токио, во время церемонии открытия летних Олимпийских игр.

У Коракаки есть также бронзовая медаль Олимпиады-2016, а также золото чемпионата мира 2018 года и серебро чемпионата Европы-2019.

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