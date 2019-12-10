Комитет спортсменов МОК поддержал санкции ВАДА в отношении российского спорта

Комитет спортсменов МОК опубликовал заявление по поводу допингового скандала в российском спорте.

— Мы решительно осуждаем действия российских властей по сокрытию допингового скандала и приветствуем единогласное решение исполкома ВАДА утвердить рекомендации комитета по соответствию в отношении причастных лиц (к допинг-скандалу — прим. «СЭ»), в том числе правительственных чиновников, спортсменов, а также окружения, — говорится в заявлении. — Верим, что права чистых атлетов, которые были непричастны к этому, должны быть защищены, и у них должно быть право продолжить свою спортивную карьеру при тщательной их проверке (на допинг — прим. «СЭ»).

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.