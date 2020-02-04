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Допинг

Комиссия спортсменов ВФЛА приветствует отставку президиума

11:36

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заявила, что приветствует решение об отставке президиума федерации и передаче всех прав группе Олимпийского комитета России (ОКР). Рабочая группа ОКР будет вести работу по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics — Всемирной легкоатлетической ассоциации.

Комиссия спортсменов поддерживает решение президиума ВФЛА об уходе в отставку и передаче всех своих прав действующей Рабочей группе ОКР. Мы считаем этот шаг единственно возможным и очень важным для возвращения российской легкой атлетики в спортивное мировое сообщество. Комиссия выражает готовность к плодотворной работе с Рабочей группой ОКР и рассчитывает на приглашение в ее состав своего представителя Радиона Гатауллина. #легкаяатлетика #trackandfield #россия #russia

Публикация от Rus T&F Athletes Commission (@rusathletes)

— Комиссия спортсменов поддерживает решение президиума ВФЛА об уходе в отставку и передаче всех своих прав действующей Рабочей группе ОКР, — говорится в сообщении комиссии на странице в Instagram. — Мы считаем этот шаг единственно возможным и очень важным для возвращения российской легкой атлетики в спортивное мировое сообщество. Комиссия выражает готовность к плодотворной работе с Рабочей группой ОКР и рассчитывает на приглашение в ее состав своего представителя Радиона Гатауллина.

Ранее министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта 2020 года.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B8IvjPGoJ6R/

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