Комиссия спортсменов ВФЛА приветствует отставку президиума

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заявила, что приветствует решение об отставке президиума федерации и передаче всех прав группе Олимпийского комитета России (ОКР). Рабочая группа ОКР будет вести работу по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics — Всемирной легкоатлетической ассоциации.

— Комиссия спортсменов поддерживает решение президиума ВФЛА об уходе в отставку и передаче всех своих прав действующей Рабочей группе ОКР, — говорится в сообщении комиссии на странице в Instagram. — Мы считаем этот шаг единственно возможным и очень важным для возвращения российской легкой атлетики в спортивное мировое сообщество. Комиссия выражает готовность к плодотворной работе с Рабочей группой ОКР и рассчитывает на приглашение в ее состав своего представителя Радиона Гатауллина.

Ранее министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта 2020 года.