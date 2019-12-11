Колобков считает, что у России есть все основания оспорить решение ВАДА

Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что у России есть все основания, чтобы оспорить решение Всемирного антидопингового агентства от 9 декабря.

— Я считаю, что все основания для оспаривания решения есть, потому что наши эксперты представили свою позицию, они имеют такую же базу данных, как у ВАДА, — цитирует Колобкова ТАСС. — На все вопросы есть ответы, впереди еще целый процесс. Со своей стороны уверяю, что все соревнования пройдут на самом высоком уровне, как обычно.

Я направил письмо президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций с просьбой разъяснить его позицию в отношении участия наших спортсменов, процедуры восстановления нашей федерации. Надеюсь эту работу провести при содействии международной федерации — мы ждем их разъяснений, очень много вопросов. Надеюсь, оно будет принято в отношении всех чистых спортсменов, легкоатлетов, которых в России очень много, которые ждут восстановления, участия в соревнованиях, готовятся.

Надо ориентироваться на решение ВАДА, которое, напоминаю, в силу еще не вступило. Если оно будет обжаловано, оно может вступить в силу только после решения суда. Мне эта позиция комиссии атлетов ВАДА непонятна, мне кажется, она достаточно политизирована.