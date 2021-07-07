Кирьос может пропустить Олимпиаду в Токио из-за травмы
16:54
Австралиец Ник Кирьос, получивший травму мышц живота на Уимблдоне, сообщил, что пропустит Олимпийские игры.
В сторис Instagram он выложил написанную от руки программу реабилитации, где обозначил, что его следующим турниром станет Атланта, проходящая параллельно с Играми.
Ранее Кирьос говорил, что сомневается в необходимости участия в Олимпиаде в условиях антиковидных ограничений.
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