Кирьос может пропустить Олимпиаду в Токио из-за травмы

Австралиец Ник Кирьос, получивший травму мышц живота на Уимблдоне, сообщил, что пропустит Олимпийские игры.

В сторис Instagram он выложил написанную от руки программу реабилитации, где обозначил, что его следующим турниром станет Атланта, проходящая параллельно с Играми.

Ранее Кирьос говорил, что сомневается в необходимости участия в Олимпиаде в условиях антиковидных ограничений.