Президент РФБ Андрей Кириленко признался, что сборной России не пойдет на пользу перенос Олимпиады в Токио на 2021.

— У нас достаточно возрастная команда, поэтому лучше бы было играть сейчас, — рассказал Кириленко в интервью телеканалу «Россия 24». — Потому что через год игроки будут чуть старее, чуть старше. Так что, возможно, будет сложнее.

Мы находимся в состоянии неопределенности. Я уверен, что еще будет много накладок и переносов, которые вызваны эпидемией. Разные страны по-разному реагируют. Сейчас наша квалификация была запланирована в Хорватии. Вполне возможно, что этот отбор тоже может перенестись.