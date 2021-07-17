Кики Бертенс завершит карьеру после Олимпиады в Токио

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс сообщила, что завершит карьеру после выступления на Олимпиаде в Токио.

«Горжусь, что завершаю карьеру в этой команде. Это будет мой последний турнир. Давайте отдадим все силы.

Токио, мы летим», — написала Бертенс в Instagram.

29-летняя Бертенс — победительница 20 турниров WTA (из них 10 — в одиночном разряде), бывшая четвертая ракетка мира в одиночном разряде.