Кики Бертенс завершит карьеру после Олимпиады в Токио
17:34
Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс сообщила, что завершит карьеру после выступления на Олимпиаде в Токио.
«Горжусь, что завершаю карьеру в этой команде. Это будет мой последний турнир. Давайте отдадим все силы.
Токио, мы летим», — написала Бертенс в Instagram.
29-летняя Бертенс — победительница 20 турниров WTA (из них 10 — в одиночном разряде), бывшая четвертая ракетка мира в одиночном разряде.
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