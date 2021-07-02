Кенениса Бекеле отказался от выступления в Токио-2020
14:49
Трехкратный олимпийский чемпион в беге на дистанции 5000 м и 10000 м Кенениса Бекеле отсутствует в заявке сборной Эфиопии на Олимпиаду у Токио.
38-летний ветеран в последнее время выступает в коммерческих марафонах, но отказался участвовать в национальных отборах, заявив, что выступление в Японии не вписывается в его график. Всего два года назад — осенью 2019 года — Бекеле выиграл престижный Берлинский марафон с результатом 2:01.41, что всего на две секунды хуже мирового рекорда.
В составе эфиопов на Токио также нет олимпийской чемпионки Рио-2016 в беге на 10000 метров Алмаз Аяна, рекордсменки мира на 1500 м Гензебе Дибаба, а также двукратного чемпиона мира на дистанции 5000 метров Муктара Эдриса.
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