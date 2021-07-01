Кастер Семеня не выступит на Олимпиаде на дистанции 5000 метров

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня не смогла выполнить квалификационный норматив Токио-2020 на дистанции 5000 м на турнире в бельгийском Льеже.

Она финишировала с четвертым с результатом 15.50,12 (олимпийский норматив — 15.10,00).

Для участия в Олимпиаде в Токио Семене нужно было до конца июня выполнить норматив.

Ранее ей это не удалось турнирах в Регенсбурге и Дурбане. Таким образом, спортсменка не выступит на Играх.

Напомним, Кастер отказалась от выступления на коронной дистанции в 800 м, поскольку по правилам World Athletics должна снизить естественный уровень тестостерона в своем организме при помощи гормональных препаратов. После их приема у Семени падают результаты, кроме того, она считает необходимость пить лекарства без медицинской необходимости нарушением своих прав.

Попытка южноафриканки добиться отмены правила WA в судах закончилась неудачей — она подала апелляцию в Европейский суд по правам человека, но он навряд ли ЕСПЧ успеет рассмотреть дело до Игр-2020. При этом ограничения WA по уровню тестостерона не распространяются на женские дистанции короче 400 метров и длиннее 1500 метров.

Семеня — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м.