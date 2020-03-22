Карл Льюис: «Олимпиаду в Токио лучше провести в 2022 году»

Легенда легкой атлетики, девятикратный олимпийский чемпион Карл Льюис считает, что Игры-2020 в Токио должны быть перенесены из-за пандемии коронавируса. По его словам, лучше всего их провести в 2022 году.

— Спортсмены не могут подготовиться к Олимпиаде, у них не идет отбор, нет турниров, — цитирует AFP Льюиса. — Думаю, комфортнее будет их перенести. Включить эти Игры в программу 2022 года, вместе с зимней Олимпиадой в Пекине. Это будет своего рода праздничный олимпийский год. Два года — это не так много. А спустя еще два года будут Игры в Париже.

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