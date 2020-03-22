Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Карл Льюис: «Олимпиаду в Токио лучше провести в 2022 году»

19:23
Теги:

Легенда легкой атлетики, девятикратный олимпийский чемпион Карл Льюис считает, что Игры-2020 в Токио должны быть перенесены из-за пандемии коронавируса. По его словам, лучше всего их провести в 2022 году.

— Спортсмены не могут подготовиться к Олимпиаде, у них не идет отбор, нет турниров, — цитирует AFP Льюиса. — Думаю, комфортнее будет их перенести. Включить эти Игры в программу 2022 года, вместе с зимней Олимпиадой в Пекине. Это будет своего рода праздничный олимпийский год. Два года — это не так много. А спустя еще два года будут Игры в Париже.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 902
Все опросы
На сколько вы бы перенесли летние Олимпийские игры-2020 в Токио?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир