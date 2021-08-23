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Каратист Горуна рассказал, что украинцам давали рекомендации не контактировать с россиянами на Олимпиаде

13:39
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Украинский каратист Станислав Горуна рассказал, что перед Олимпиадой в Токио Вооруженные силы Украины рекомендовали не контактировать с российскими спортсменами.

«Во Львове ВСУ нам проводили инструктаж. О других городах не знаю. Рекомендовали, что не стоит делать, а что стоит.

В том числе, любые контакты с гражданами России, страны-агрессора, были не рекомендованы. Запретить это никто не мог. Рекомендовали воздержаться от этого. Это все-таки была инструкция», — приводит слова Горуна Lviv Media.

В Токио Горуна завоевал бронзовую медаль.

После Олимпиады украинская спортсменка Ярослава Магучих подверглась критике за фото, где она вместе с россиянкой Марией Ласицкене празднует свой успех после завершения соревнований. Ласицкене на турнире выиграла золото, а Магучих завоевала бронзу.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=W86cdpILmxM

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Екатерина Савостина все материалы автора

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