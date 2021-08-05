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Канделаки ответила журналисту Зеппельту: «Вы преисполнены агрессией, страхом и ненавистью»

13:01
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила немецкому журналисту Хайо Зеппельту, который пожаловался МОК на ролик с участием официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

«МОК молчит, когда кремлевский представитель Министерства иностранных дел России открыто угрожает иностранным журналистам, избивая куклу с надписью «пресса». Очевидно, это связано с допинговым скандалом. Никакой критики, никакой реакции от пресс-службы МОК», — написал журналист в Twitter.

«Неуважаемый Зеппельт, вам надо обращаться не в МОК, а к трудам соотечественника Зигмунда Фрейда, которому приписывают фразу «иногда сигара — это просто сигара». Вы увидели в страшном резиновом спортивном манекене себя или своих германских коллег? Вам, конечно, виднее, Вы себя лучше знаете.

О чем это может говорить? О том, что вы преисполнены агрессией, страхом и ненавистью. Только и ждете подвоха, не умеете радоваться жизни и справляться с эмоциями. Вы же мужчина (это то, как традиционно в мире называли не женщин) и должны контролировать свои чувства. Уж простите, что я так по-старинке вас назвала. Но у вас есть все основания жаловаться и по этому поводу", — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Продюсер посоветовала журналисту заняться спортом, чтобы выплеснуть злобу.

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki

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Виктория Кравченко все материалы автора

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