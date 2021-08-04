Канделаки назвала главную цель ролика об Олимпиаде с представителем МИД Захаровой

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировало на недовольство зарубежной прессы роликом с участием официального представителя МИД РФ Марии Захарова

«Увидев пост с запущенным мной челленджем #wewillROCyou, посмотрев видео в его поддержку, в котором снялась Маша Захарова, и поговорив с российскими болельщиками, издание The New York Times выяснило, что... мы продолжаем гордиться нашими спортсменами. Вот вам еще одно подтверждение того, что Олимпиада стала крайне политизированной. Далеко в прошлом остались времена, когда на период Игр прекращались все войны и противостояния. Сейчас на этой площадке каждый пытается самовыразиться так, как может», — написала Канделаки в Telegram-канале.

Она также добавила: «В ситуации, когда нас лишили флага и гимна, мы делаем то, что и должны: поддерживаем своих спортсменов — всеми возможными средствами. За наших атлетов болеет каждый человек, любящий свою страну, в том числе лидеры мнений, чья поддержка нашим олимпийцам очень важна. Этот ролик снят с одной простой целью — объединить всю нашу страну, всех спортсменов и болельщиков. Что бы там ни говорили про телевизионные рейтинги, каждый гражданин Российской Федерации желает нашим спортсменам победы и ждет медалей».

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee).

Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ / МОК не стал комментировать видеоролик с участием Марии Захаровой