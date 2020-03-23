Канада не пустит спортсменов на Олимпиаду-2020, если ее не перенесут

Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) выступили с заявлением по поводу Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Они требуют ее переноса в связи с пандемией коронавируса.

«КОК и КПК призывают отложить проведение Игр на один год, и мы предлагаем нашу полную поддержку в оказании помощи во всех сложностях, которые возникнут при переносе. Нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества. Речь идет не только о здоровье спортсменов, но и об общественном здоровье.

Мы приняли трудное решение не отправлять канадские команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года. Сдерживание вируса должно быть нашей главной заботой. Мы находимся в эпицентре глобального кризиса здравоохранения, который имеет гораздо большее значение, чем спорт", — отмечено в заявлении

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с заявлением о переносе Олимпийских игр. Окончательное решение о их проведении будет принято в течение четырех ближайших недель.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 328 275 человек. Умерших — 14 366, выздоровевших — 95 656. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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