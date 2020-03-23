Канада может пропустить третью Олимпиаду в истории. По одной за столетие

Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) выступили с заявлением по поводу Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Они требуют ее переноса в связи с пандемией коронавируса.

Канада может пропустить третью Олимпиаду в истории, которая не была отложена или отменена (1940, 1944). Она не присутствовала в Афинах (Греция) в 1896 году и в 1980 году в Москве (СССР). Североамериканская страна пропускает по одним Олимпийским играм за столетие.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 328 275 человек. Умерших — 14 366, выздоровевших — 95 656. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.