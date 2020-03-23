Губерниев снова заявил, что Олимпиады в 2020 году не будет

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Teleram снова заявил, что Олимпиада в Токио не состоится в 2020 году. Известный комментатор призвал расслабиться, потому что находился на связи с аппаратом японского премьер-министра Синдзо Абэ.

«Ребята, расслабляемся дружно! Не будет в этом году Олимпиады, я на связи с аппаратом японского премьера!» — написал Губерниев.

Губерниев сообщил, что Олимпиада в Токио не состоится из-за коронавируса

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее из-за эпидемии коронавируса были приостановлены многие крупные спортивные соревнования, в том числе: НХЛ, КХЛ, НБА и другие. Чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021 год.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 372 658 человек. Умерших — 16 314, выздоровевших — 101 373. В России на данный момент 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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