МОК изменит порядок шествия сборных на церемонии открытия Олимпиады-2020. Традиционно парад открывает сборная Греции, закрывают хозяева Игр, а между ними страны идут в алфавитном порядке.

Однако в этот раз сразу после Греции пойдет сборная беженцев, а не Афганистана.

Кроме того, МОК намерен обратить внимание на страны, которые примут последующие Олимпиады. Таким образом, в конце проследуют делегации США (Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе) и Франции (Олимпиада-2024 в Париже), а завершит шествие команда Японии.

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.