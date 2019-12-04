Изменен порядок стран на открытии Олимпиады-2020: беженцы пойдут в начале, США и Франция — в конце
14:44
МОК изменит порядок шествия сборных на церемонии открытия Олимпиады-2020. Традиционно парад открывает сборная Греции, закрывают хозяева Игр, а между ними страны идут в алфавитном порядке.
Однако в этот раз сразу после Греции пойдет сборная беженцев, а не Афганистана.
Кроме того, МОК намерен обратить внимание на страны, которые примут последующие Олимпиады. Таким образом, в конце проследуют делегации США (Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе) и Франции (Олимпиада-2024 в Париже), а завершит шествие команда Японии.
Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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