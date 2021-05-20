Из-за Олимпиады в Токио приедут 80 тысяч иностранцев

Японские информационное агентство Kyodo и деловая газета Nikkei сообщили, что число иностранных граждан, которые приедут в Токио в июле этого года в связи с Олимпиадой, составит около 80 тысяч человек. Помимо 10 тысяч спортсменов, это тренеры, врачи и технический персонал, официальные делегации и журналисты. Иностранным болельщикам дорога в Японию будет закрыта. Ранее предполагалось, что гостей из-за рубежа без учета болельщиков окажется более 150 тысяч человек, но в результате резкого сокращения делегаций эта цифра уменьшилась почти в два раза.

Тем не менее, японские врачи продолжают опасаться, что наплыв людей со всего мира приведет к новой волне пандемии в стране. Медиков не успокаивают обещания, что спортсменам будет официально запрещено общаться с местными жителями, а 80 процентов приезжих перед визитом в Японию вакцинируются.

(Олег Шамонаев)