Италия может поехать на Олимпиаду-2020 без национального флага

Международный олимпийский комитет может дисквалифицировать Олимпийский комитет Италии из-за вмешательства правительства в бюджет НОК, сообщает iDNES.cz со ссылкой на эфир Rai .

В августе 2019 года в Италии прошли реформы, согласно которым Национальный олимпийский комитет страны лишился ряда полномочий. Для МОК правительства Италии в финансирование спорта, а также распределение бюджета на подготовку спортсменов и развитие массового это недопустимо.

За полтора года организациям не удалось прийти к компромиссу.