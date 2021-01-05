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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Италия может поехать на Олимпиаду-2020 без национального флага

20:11
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Международный олимпийский комитет может дисквалифицировать Олимпийский комитет Италии из-за вмешательства правительства в бюджет НОК, сообщает iDNES.cz со ссылкой на эфир Rai .

В августе 2019 года в Италии прошли реформы, согласно которым Национальный олимпийский комитет страны лишился ряда полномочий. Для МОК правительства Италии в финансирование спорта, а также распределение бюджета на подготовку спортсменов и развитие массового это недопустимо.

За полтора года организациям не удалось прийти к компромиссу.

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