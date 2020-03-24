Президент МОК согласился с предложением перенести Олимпиаду-2020 на следующий год

Президент МОК Томас Бах согласился с предложением премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенести Олимпиаду-2020 на год, сообщил журналист Девен Эру в своем Twitter.

— Премьер-министр Японии Абэ подтвердил, что он только что предложил МОК отложить Олимпиаду, — написал Эру. Он хочет, чтобы ее провели не позже лета 2021 года. Абэ говорит, что президент МОК Томас Бах с ним согласен. Однако официального комментария от МОК пока нет.

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020 30 марта проведет заседание исполнительного совета, где рассмотрит вопрос о возможности проведения соревнований в условиях пандемии коронавируса.

— Сообщаем вам, что Токийский организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр проведет заседание исполнительного совета в офисах Олимпийского комитета Японии и Спортивной ассоциации Японии в понедельник, 30 марта 2020 года, — цитируют «РИА «Новости» сообщение пресс-службы оргкомитета Олимпиады-2020.

Из-за эпидемии коронавируса были отменены или отложены почти все крупные соревнования, включая отборочные турниры на Игры в Токио.

Национальные олимпийские комитеты Канады, Австралии и Норвегии уже объявили о бойкоте Игр, если они не будут перенесены на более благоприятное время.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.