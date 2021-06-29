Исполком ОКР утвердил состав сборной России на Олимпиаду в Токио
17:05
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.
В состав вошли 335 спортсменов. ОКР закроет заявку после выступления мужской сборной России по баскетболу на квалификационном турнире в Сплите.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.
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