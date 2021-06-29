Исполком ОКР утвердил состав сборной России на Олимпиаду в Токио

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.

В состав вошли 335 спортсменов. ОКР закроет заявку после выступления мужской сборной России по баскетболу на квалификационном турнире в Сплите.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.