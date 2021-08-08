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Исполком МОК получил право исключать виды спорта из программы Олимпиады

08:08

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) получил право исключать виды спорта из олимпийской программы без одобрения сессии МОК, которая является высшим руководящим органом Организации. Такое решние было принято на сессии МОК в Токио.

Исполком МОК может исключить вид спорта, если международная федерация не выполняет решения исполкома МОК или если международная федерация действует так, что может нанести вред олимпийскому движению.

Решение в отношении исполкома МОК принято на фоне ситуации в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая не выполняет требования МОК по реформированию организации.

Тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпиады 2024 года в Париже.

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