Исполком МОК получил право исключать виды спорта из программы Олимпиады

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) получил право исключать виды спорта из олимпийской программы без одобрения сессии МОК, которая является высшим руководящим органом Организации. Такое решние было принято на сессии МОК в Токио.

Исполком МОК может исключить вид спорта, если международная федерация не выполняет решения исполкома МОК или если международная федерация действует так, что может нанести вред олимпийскому движению.

Решение в отношении исполкома МОК принято на фоне ситуации в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая не выполняет требования МОК по реформированию организации.

Тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпиады 2024 года в Париже.