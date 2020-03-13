Исинбаева уверена: Олимпиада в Токио не будет перенесена из-за коронавируса

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член комиссии атлетов МОК Елена Исинбаева выразила уверенность, что Олимпиада-2020 пройдет в запланированные сроки. Из-за эпидемии коронавируса был отменен и перенесен ряд крупных состязаний, 17 марта могут объявить также о переносе Евро-2020.

— Что касается пандемии, да, сейчас нелегко, главное, что в МОК идет работа по подготовке и проведению Игр в Токио, — цитирует ТАСС Исинбаеву. — МОК тесно сотрудничает и консультируется с ВОЗ, с оргкомитетом, с международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами о возможности переноса отборочных соревнований по датам и местам, чтобы все спортсмены смогли участвовать в квалификационных соревнованиях. На сегодняшний день подготовка к Играм идет в запланированном режиме, и нет сомнений, что открытие Олимпиады состоится в запланированный день.