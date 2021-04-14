Исинбаева считает, что сборная России займет место в топ-3 в медальном зачете Игр в Токио
23:30
Двукратная олимпийская чемпионка, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева спрогнозировала место России в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио.
«Я всегда жду чудес. Думаю, что Россия минимум будет в тройке в общем медальном зачете. Это будет отличным достижением. Верю, что мы окажем достойное сопротивление США, Китаю, Великобритании, хозяевам Игр — японцам», — сказала «СЭ» Исинбаева.
Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа.
(Тимур Ганеев)
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