Исинбаева рассчитывает, что после суда CAS для России не введут новые санкции

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева у себя в инстаграме прокомментировала решение CAS о том, что российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом.

«CAS частично удовлетворил требования ВАДА. Спортсмены смогут выступать на Чемпионатах Мира и Олимпийских играх в нейтральном статусе в течении 2-х лет. Ну что тут скажешь...

1. Хорошо, что есть ясность и определённость.

2. Что эти ограничения на два года, а не на 4, как требовала ВАДА.

3. Хоть статус и нейтральный, но цвета флага на экипировке использовать можно.

4. Хорошо, что эти ограничения не распространяются на юношеские сборные.

Хочу верить, что данное решение было окончательное и из него не вытекут новые санкции или последствия.

А ещё хочу верить, что наши чистые легкоатлеты, тоже будут иметь возможность выступать на Чемпионатах Мира и Олимпийских играх в составе национальной сборной, без каких либо дополнительных приглашений и условий", — написала Исинбаева.

Напомним, что по решению Спортивного арбитражного суда в споре между Всемирным антидопинговым агентством и РУСАДА, российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.