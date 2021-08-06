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Исинбаева прокомментировала поражение на выборах МОК

08:01
Елена Исинбаева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елена Исинбаева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала свое поражение на выборах председателя комиссии спортсменов МОК.

«Доброе утро! Трагедии нет. Все в порядке. Значит еще не время. P. S. Это о выборах председателя в комиссию спортсменов МОК, которые состоялись сегодня. Работаем дальше», — написала Исинбаева в Instagram.

Исинбаева боролась за этот пост с бывшей финской хоккеисткой Эммой Терхо. Обе входили в комиссию спортсменов МОК.

Исинбаева, которая является обладательницей 28 мировых рекордов, в 2016 году была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

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