Исинбаева прокомментировала поражение на выборах МОК
08:01
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала свое поражение на выборах председателя комиссии спортсменов МОК.
«Доброе утро! Трагедии нет. Все в порядке. Значит еще не время. P. S. Это о выборах председателя в комиссию спортсменов МОК, которые состоялись сегодня. Работаем дальше», — написала Исинбаева в Instagram.
Исинбаева боролась за этот пост с бывшей финской хоккеисткой Эммой Терхо. Обе входили в комиссию спортсменов МОК.
Исинбаева, которая является обладательницей 28 мировых рекордов, в 2016 году была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
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