Исинбаева призвала спортсменов не обращать внимания на слухи вокруг возможного отстранения от Олимпиады в Токио

Двукратная олимпийская чемпионка и член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева призвала опираться только на информацию от ОКР, МОК и ВАДА.

— Призываю всех спортсменов не обращать внимания на давление извне, на слухи о возможном отстранении и разговоры недоброжелателей, — сказала Исинбаева. — Они были, есть и будут. И чем ближе к Олимпиаде, тем сильнее обстановка будет накаляться.

Нужно ждать только официальную информацию — от руководства ОКР, МОК или ВАДА. Надеюсь, что теперь все наши спортсмены перестанут волноваться и будут готовиться. Иначе всю свою энергию и потенциал потратят на ненужные эмоции и в итоге все будут недовольны результатом. Как непосредственный участник событий могу сказать, что вся работа по защите прав спортсменов ведется. (Мария Маркова)