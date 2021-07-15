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Иностранный атлет сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой

10:43
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Организационный комитет Олимпийских игр в Токио сообщил о положительном тесте на коронавирус у одного из иностранных атлетов, передает NHK.

Спортсмен сдал положительный тест в среду, теперь ему предстоит пройти 14-дневный период самоизоляции, ему запрещен вход в Олимпийскую деревню. Пол и национальность атлета не уточняются. Этот случай стал первым среди спортсменов, которые должны проживать в объектах, подконтрольных оргкомитету Игр.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Вчера, 14 июля, стало известно, что женская сборная по регби-7 ушла на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у массажиста команды. Позднее все спортсменки сдали отрицательные тесты на COVID-19.

Дополнительная информация:

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20210715_19/

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Иван Торопцев все материалы автора

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