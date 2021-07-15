Иностранный атлет сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио сообщил о положительном тесте на коронавирус у одного из иностранных атлетов, передает NHK.

Спортсмен сдал положительный тест в среду, теперь ему предстоит пройти 14-дневный период самоизоляции, ему запрещен вход в Олимпийскую деревню. Пол и национальность атлета не уточняются. Этот случай стал первым среди спортсменов, которые должны проживать в объектах, подконтрольных оргкомитету Игр.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Вчера, 14 июля, стало известно, что женская сборная по регби-7 ушла на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у массажиста команды. Позднее все спортсменки сдали отрицательные тесты на COVID-19.