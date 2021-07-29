Инфицированные COVID-19 олимпийцы из Нидерландов устроили акцию протеста

Шесть спортсменов из Нидерландов, изолированные в японской гостинице в связи положительными тестами на ковид, организовали акцию протеста в соцсетях связи с неприемлемыми условиями проживания.

Олимпийцы, некоторые из которых сидят взаперти уже восемь дней, жалуются, что у них нет доступа к свежему воздуху, поскольку окна в гостиничных номерах не открываются.

«Это бесчеловечно и унизительно», — заявила скейтбордистка Канди Якобс.

В результате долгих переговоров с оргкомитетом Игр и администрацией отеля голландцам было позволено по 15 минут в день стоять у открытого окна. Но тхэквондистка Ресми Огинк все равно назвала условия ее жизни на карантине: «Олимпийской тюрьмой».