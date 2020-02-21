Играющий в Японии Мусэрский считает, что коронавирус не помешает проведению Олимпиады-2020 в Токио

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, играющий за японский клуб «Сантори Санбердз», высказал мнение, что коронавирус не должен помешать проведению летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Ранее оргкомитет «Токио-2020» отметил, что перенос Игр не рассматривается. Летняя Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа.

— Никаких проблем и трудностей ни у кого нет, — приводит ТАСС слова Мусэрского. — Японцы в качестве дополнительных мер защиты используют маски, в общем-то они их используют круглогодично и не только по причине возможного заражения каким-нибудь вирусом. Также практически везде можно встретить спиртовые антибактериальные средства для рук. До Олимпиады еще очень далеко, уверен, об этой непонятной панике, связанной с коронавирусом, никто и не вспомнит в августе. Причем самое интересное, что я не вижу эту панику среди японцев.

В Японии сейчас выявлено более 730 случаев заражения новым коронавирусом, трое умерли.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 26 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев.