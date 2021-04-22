Хоркина отреагировала на решение МОК утвердить музыку Чайковского в качестве замены гимна России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала новость об утверждении музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.

«Спасибо, что хоть что-то утвердили! — сказала Хоркина «СЭ». — Чайковский — великий композитор, но никакая музыка никогда не заменит наш гимн. Альтернативы гимну просто не может быть. В моей голове флаг и гимн моей страны — это святое. Но то, что утвердили Чайковского, достойно. Теперь только ехать и побеждать. И в душе петь гимн России».

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о запрете российским спортсменам выступать под национальными флагом и гимном сроком два года.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

(Константин Колмаков)