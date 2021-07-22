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Хет-трик Ришарлисона принес Бразилии победу над Германией в матче олимпийского турнира

16:26
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Сборная Бразилии с победы стартовала на групповом этапе олимпийского футбольного турнира. Бразильцы победили со счетом 4:2 команду Германии.

В составе бразильцев хет-трик к первом тайме оформил нападающий Ришарлисон.

Футбол. Олимпийские игры

Группа D

Бразилия — Германия — 4:2 (3:0)

Голы: Ришарлисон, 7 (1:0). Ришарлисон, 22 (2:0). Ришарлисон, 30 (3:0). Амири, 57 (3:1). Ахе, 84 (3:2). Паулинью, 90 (4:2).

Нереализованный пенальти: Кунья, 45 (вратарь)

Бразилия: Сантос, Дани Алвес, Арана, Диегу Карлос, Нину, Дуглас Луис, Гимарайнс, Клаудинью (Малком, 65), Ришарлисон (Рейниер, 74), Кунья, Антони (Паулинью, 74).

Германия: Мюллер, Хенрикс, Удуокхай, Раум, Пипер (Торунарига, 46), Арнольд, Амири (Тойхерт, 74), Майер, Рихтер (Левен, 69), Штах (Шлоттербек, 81), Крузе (Ахе, 68).

Предупреждения: Пипер, 26. Арнольд, 35. Штах, 58. Дуглас Луис, 83. Хенрикс, 87. Удуокхай, 87.

Удаление: Арнольд, 62.

Судья: Бартон Сиснерос (Сальвадор).

22 июля. Иокогама. Стадион «Интернешнл Стэдиум Иокогама».

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Иван Шитик все материалы автора

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