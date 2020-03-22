Хартунг не выступит на Олимпиаде, если МОК не перенесет ее из-за коронавируса

Чемпион мира-2014 Максимилиан Хартунг готов отказаться от выступления на Олимпийских играх-2020, если международный олимпийский комитет (МОК) не перенесет соревнования из-за пандемии коронавируса.

— Не приму участие в Олимпийских играх, если они состоятся в запланированные даты, — сказал Хартунг в эфире телеканала ZDF. — Этим поступком хочу показать свое отношение к ситуации с коронавирусом.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется